شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يفتتح المبنى والبهو الرئيس لمركز معارض الظهران والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم ، المبنى والبهو الرئيسي لمركز معارض الظهران الدولي .

وفور وصول سموه تجول في أرجاء المعرض واستمع إلى شرح مفصل لمراحل أعمال التنفيذ والصيانة والتقى بفريق العمل.

وأكد سموه أن تطوير مركز وخدمات معارض الظهران يأتي مواكباً لرؤية المملكة 2030 التي تهتم بتفعيل الأنشطة والمعارض والمؤتمرات لزيادة العوائد من هذا القطاع، مبيناَ سموه أن المنطقة الشرقية تحتاج إلى مركز يخدم القطاعات الاقتصادية في المنطقة وخاصة قطاع النفط والطاقة، حيث أن هذا التطوير يأتي ضمن هذا السياق خاصة وانه قدم العديد من الخدمات لقطاع الأعمال والجهات المختلفة في المنطقة.

من جهته عبّر رئيس مجلس إدارة مركز معارض الظهران الدولية عبدالله بن عبداللطيف الفوزان عن شكرة لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله بافتتاح المبنى والبهو الرئيسي لمركز معارض الظهران، مؤكدأ أن سمو أمير المنطقة الشرقية داعم مستمر لكل ما يخدم قطاع الأعمال والنشاط المجتمعي بكافة أشكاله.

وبين الفوزان أن دعم مجلس إدارة مركز معارض الظهران لتطلعات رؤية 2030 ، كان دافعاً لتطوير وتهيئة المركز بما يتوافق مع نمط الأعمال والأنشطة الحديث، مضيفاً بأن المنطقة الشرقية ستلعب الدور الرئيسي في استضافة الأحداث الهامة والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية العالمية، وستصبح المنطقة بإذن الله ضمن الخارطة الدولية لصناعة المعارض والمؤتمرات في المستقبل القريب.

وأشار الفوزان إلى أن العمل في تطوير المركز استمر قرابة 190 يوماً بمعدل مليون ساعة عمل وبمشاركة 25 مهندساً و 300 عامل و فني، وعلى مساحة إجمالية تقدر بـ20,200 متر مربع وشملت بلازا و مدخل رئيسي ومنطقتين لإقامة فعاليات خارجية، وبهو و مناطق جلوس، وقاعة كبار شخصيات، وقاعات ورش عمل مجهزه بأعلى التقنيات وعيادة وميزان الجناح الأيمن مجهز بمكاتب وغرف اجتماعات ومنطقة استقبال وانتظار، وميزان الجناح الأيسر مجهز بمكاتب وغرف اجتماعات ومنطقة استقبال وانتظار.