شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي لـ«الشيوخ الأمريكي»: نرفض التدخل في شؤون المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي مجلس الشيوخ الأمريكي – من خلال رسالة مكتوبة وجهها لرئيس مجلس الشيوخ الأمريكي - بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة واحترام سيادتها والمساس بقيادتها والنيل من مكانتها.

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسالته رفضه القاطع لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يتناقض مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الدولتين والشعبين السعودي والأمريكي.

وأشار الدكتور مشعل بن فهم السلمي إلى القرار الصادر عن البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت بتاريخ 11 ديسمبر 2018م في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بشأن تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة ، والتصدي لأية محاولات للنيل منها أو تهديدها، سواء بالتلويح أو الابتزاز أواستخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة بغرض استهداف قيادة وسمعة ومكانة دولة عريقة لها تاريخ مشرف اعتماداً على معلومات مغلوطة ومصادر مضللة، وأن هذه الحملة لن تنال من قيادة المملكة ومكانتها العربية والإسلامية بوصفها مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، ومواقفها الراسخة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، خدمةً للقضايا العربية والإسلامية ودورها المحوري كركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي لكافة التدخلات الخارجية في الشأن العربي والتهديدات والمخاطر التي تحدق بالمجتمع العربي والإسلامي.

وأكد على جهود المملكة الرائدة لاستتباب الأمن وتعزيز التعاون الدولي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسخير كامل امكاناتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار ودعم مشاريع التنمية والتحديث في منطقة تواجه تحديات كبيرة ومخاطر جسيمة وتتسم بالاضطرابات والتوتر وعدم الاستقرار .