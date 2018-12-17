شكرا لقرائتكم صور.. فرحة مزارعي القمح في سيئون بعد استلام الأسمدة والمبيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم , بتوزيع الدفعة الثانية من الأسمدة والمبيدات على 50 مزارعًا من مزارعي محصول القمح في مديرية سيئون بوادي حضرموت، ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن.

وحث مدير المشروع المهندس هادي باجبير المزارعين على الاستخدام الأمثل للمبيدات والأسمدة المقدمة من المركز.

وعبر مدير مكتب الزراعة بمديرية سيئون المهندس سالم خباه عن شكره للمملكة ممثلة بالمركز على تدخلاتها بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين ، في سبيل تخفيف من معاناتهم.

يذكر أن الأنشطة الزراعية بدأت بتوزيع بذور قمح محسن (غنيمي) في مرحلتها الأولى ل 100 مزارع بمديريتي سيئون وتريم .

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