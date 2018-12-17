شكرا لقرائتكم STC# تعلن موعد اليوم الرقمي وتغلق جميع فروعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الاتصالات السعودية STC أن يوم الأربعاء المقبل 19 ديسمبر 2018 سيكون يوماً رقمياً وستغلق فيه جميع فروعها في مختلف مناطق المملكة لمدة يوم واحد فقط، مع توفير جميع الخدمات مجاناً عبر: تطبيق MySTC، وأجهزة الخدمة الذاتية، إضافة إلى خدمة الرسائل التفاعلية 900.

وأكد المدير العام للتواصل المؤسسي في الاتصالات السعودية محمد بن راشد أباالخيل أن تبني يوم STC الرقمي يهدف لتشجيع استخدام القنوات الرقمية، وتعزيز كفاءة الأداء وتحسين تجربة العملاء، خصوصاً بعد ملاحظة ارتفاع نسبة رضا العملاء بالتزامن مع توفير الخدمات على المنصات الرقمية.

وأشار إلى أن اليوم الرقمي يؤكد التزام STC بأداء دور محوري في تمكين التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030، ويعكس دعم جهودها للتحول الرقمي الذي تلقاه STC من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. لافتاً إلى أن الشركة دشنت الشهر الماضي أول متجر رقمي مبتكر يعد الأول من نوعه في المملكة، ويعتمد أفضل الممارسات العالمية في إثراء تجربة على مدار 24 ساعة يومياً عبر أجهزة خدمات ذاتية.

كما يوفر تطبيق MySTC على الهواتف الذكية العديد من احتياجات العملاء في حين يقدم جهاز الخدمة الذاتية نحو 37 خدمة للجوال أو الهاتف وأبرزها الخدمات المتعلقة بالشرائح أما الخدمة الثالثة عبر الرسائل النصية التفاعلية 900 فتمكن العميل من الحصول على الإجابات للعديد من الاستفسارات الخاصة برقمه بطريقة تفاعلية، إضافة إلى تمكينه من تفعيل الخدمات والباقات المتعددة والكثير من الخدمات الأخرى.

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