شكرا لقرائتكم المملكة تتيح الفيزا الإلكترونية لمواطني هذه الدول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف نظام التأشيرات الجديد لدخول المملكة عن إتاحة الفيزا الإلكترونية أمام هواة ومحبي سباق السيارات في العالم، لحضور فعاليات ”الفورمولا إي” التي أقيمت بالدرعية في الرياض لثلاثة أيام.

ومن جانبه، أشار نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى وجود طلب كبير على ”الفيزا الإلكترونية”.

وأوضح أنه ستتم دراسة الموضوع والبناء عليه من خلال النجاح الذي حققته فعالية الفورمولا إي بالدرعية.

وأبان أن خدمة الفيزا ستكون متاحة لمواطني أمريكا وجميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن: أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا، بروناي، ماليزيا، سنغافورة، تايوان.

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