شكرا لقرائتكم اللواء مبارك العصيل مديراً لشرطة المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

بناء على توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية صدر قرار معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات بتعيين اللواء مبارك بن مبارك العصيل مديراً لشرطة منطقة المدينة المنورة.

الجدير بالذكر أن اللواء العصيل من الكفاءات الأمنية المتميزة، وشغل العديد من المناصب كان آخرها نائباً لمدير شرطة المنطقة الشرقية.

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