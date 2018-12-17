شكرا لقرائتكم صور.. ‪مدير عام معهد العاصمة النموذجي يتفقد سير الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قام مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل الطخيم ، بزيارات تفقدية للأقسام التعليمية بالمعهد، بهدف متابعة سير الاختبارات للفصل الدراسي الأول لهذا العام 1440هـ، والاطمئنان على جاهزيتها.

وأكد الطخيم أن الأقسام سوف تشهد متابعة يومية من قبل مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية وكذلك من المشرفين وفق خطة معدة لذلك حتى نهاية الاختبارات؛ بهدف متابعة سير الاختبارات وتوفير البيئة المثالية للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

ودعا الطخيم عبر حساب المعهد بتويتر أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم عند الخروج من الاختبار حرصاً عليهم من رفقاء السوء خاصة في فترة الاختبارات.

ذكر ذلك مشرف الإعلام بالمعهد الأستاذ محمد الشهري.

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