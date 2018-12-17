شكرا لقرائتكم مهرجان الجنادرية 33 يعلن مواعيد الزيارة للرجال والعائلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، اليوم الاثنين، مواعيد الزيارة والأيام المخصصة للرجال والعائلات للقدوم للمهرجان.

وأوضح المهرجان أن الفترة من (الجمعة 14/ 4 إلى الاثنين 17/ 4) ستكون مخصصة للرجال، أما العائلات فخُصصت لهم الفترة من (الثلاثاء 18/ 4 إلى الأربعاء 3/ 5/ 1440هـ).

وأشار إلى أن أوقات الزيارة طوال أيام الأسبوع من الساعة 11:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً، عدا يوم الجمعة الذي ستكون الزيارة فيه من 02:00 ظهراً حتى 12:00 صباحاً.

وينطلق حفل افتتاح “الجنادرية 33″ الخميس برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، تحت عنوان” وفاء وولاء”، والمتضمن سباق الهجن السنوي الكبير.

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