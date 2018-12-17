الان تتابع “الصحة” تدعو 1941 مرشحا لوظائف “الخدمة المدنية” للمطابقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت وزارة الصحة، عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف وزارة الخدمة المدنية، عبر البوابة الإلكترونية https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Pages/Ads-2018-12-17-001.aspx … ودعت الصحة 1941 متقدمًا ومتقدمة لوظائفها المعلنة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية، إلى إجراء المطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية. موضحة أن المطابقة تستمر لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23/12/2018م.

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