الان تتابع مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 19 طنا من السلال الغذائية في مديرية حيران بحجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 19 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مديرية حيران بمحافظة حجة، واستفاد من التوزيع 1.476 فرداً.

يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.