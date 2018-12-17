الان تتابع الصحة العالمية: إجراءات سعودية قوية لمنع الدهون المتحوّلة في الأغذية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لمنع استخدام الدهون المتحوّلة في الأغذية، واصفاً تلك الإجراءات بالخطوات الجريئة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تغريدة على “تويتر” أمس: القضاء على الدهون المتحوّلة أمر أساسي لحماية الصحة وإنقاذ الأرواح.. تهانينا وشكراً لك وزير الصحة في المملكة العربية السعودية لاتخاذ خطوات جريئة لمنع الدهون المتحوّلة من يناير 2020″.

وتأتي إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بعد قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء منع مستوردي ومصنّعي الأغذية من استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنّعة اعتباراً من 1/1/2020، وتحديدها مهلة للمستوردين والمصنّعين حتى 31/12/2019، للالتزام باللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 (الدهون (الأحماض الدهنية) المتحوّلة)، ضمن مساعيها لمنع الدهون المتحوّلة في الصناعات الغذائية.

ورفع معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الدعم الذي تلقاه الهيئة ما يسهم إيجاباً في تعزيز الصحة العامة.

وأكد الدكتور الربيعة أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي اتخذت قرار المنع الكلي للدهون المهدرجة، وهو ما سيسهم إيجاباً في حماية المواطنين والمقيمين من أضرارها.

وأضاف أن إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية توضح المكانة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والخطوات الكبيرة التي قطعتها المملكة لتحقيق “رؤية 2030″، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل جهودها بثقة لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل بأن تكون ضمن أفضل خمس جهات رقابية في العالم.