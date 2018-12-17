القيادة تهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وفي برقية مماثلة، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس النيجر بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده، معربا عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.