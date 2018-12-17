خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي وعدداً من أعضائه

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي؛ يرافقه عدد من أعضاء المجلس.
شهد الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.
حضره من الجانب العراقي، أعضاء مجلس النواب: هشام عبدالملك، ونهلة جبار، ونايف مكيف، وشيروان ميرزا، وحسين ماجد، وعلي يوسف، وفالح ساري، وزياد الجنابي، وسفير الجمهورية لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي.
خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي وعدداً من أعضائهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-17
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي؛ يرافقه عدد من أعضاء المجلس.
شهد الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.
حضره من الجانب العراقي، أعضاء مجلس النواب: هشام عبدالملك، ونهلة جبار، ونايف مكيف، وشيروان ميرزا، وحسين ماجد، وعلي يوسف، وفالح ساري، وزياد الجنابي، وسفير الجمهورية لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
02:02 PM
اللقاء تضمن استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق التعاون
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي؛ يرافقه عدد من أعضاء المجلس.
شهد الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.
حضره من الجانب العراقي، أعضاء مجلس النواب: هشام عبدالملك، ونهلة جبار، ونايف مكيف، وشيروان ميرزا، وحسين ماجد، وعلي يوسف، وفالح ساري، وزياد الجنابي، وسفير الجمهورية لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي.
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المصدر : الخليج 365
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