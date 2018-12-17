استئصال ناجح لورم عظمي في جمجمة مريضة بحفر الباطن

محمد بن مسعود - الدمام - خضعت لكامل الفحوصات المخبرية والإشعاعية قبل الجراحة

تمكّن الفريق الاستشاري بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي، من استئصال ورم لمريضة؛ كانت تعاني من ورم عظمي حميد في الجمجمة منذ 30 سنة، مع نمو بطيء ومتواصل؛ مما تَسَبّب لها في وجود آلام وتشوه بسبب حجم الورم.

وفور وصول المريضة، خضعت لكامل الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة؛ تمهيداً للتدخل الجراحي على يد الاستشاري المختص في هذه الحالة، وتكللت العملية بالنجاح، وخرجت المريضة وهي تتمتع بحالة صحية جيدة.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم، والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ، والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.