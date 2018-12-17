"جامعة الأمير سلطان" تستمر في إعفاء مستجدي كليتيْن من 50 % من الرسوم

محمد بن مسعود - الدمام - موافقة مجلس الأمناء ودعماً لرؤية 2030 ضمن دورها التنموي الوطني

ضمن سلسلة من القرارات الهادفة إلى استمرار جامعة الأمير سلطان في القيام بدورها التنموي الوطني؛ وافق مجلس أمناء الجامعة ضمن لقاءاته الفصلية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف؛ بحضور أعضاء المجلس، على توصية مجلس الجامعة باستمرارية تحمُّل مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم؛ المظلة النظامية للجامعة، نسبة 50 % من رسوم الطلبة السعوديين المستجدين في كليتَي الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات للسنوات القادمة.

يأتي هذا القرار إسهاماً من المؤسسة والجامعة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تؤكّد الارتقاء بقطاعَي الهندسة والاتصالات وتقنية المعلومات؛ نظراً لأهميتهما في بناء الاقتصاد الوطني؛ ما يؤدي إلى تزايد الاعتماد على الحوسبة في القطاعات الحكومية والخاصة لمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة.

ووافق المجلس على عدد من التوصيات المرفوعة إليه من مجلس الجامعة واتخذ فيها ما يلزم من قرارات.

جديرٌ بالذكر أن مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يضم في عضويته، إلى جانب رئيسه الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف؛ المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ؛ والدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود؛ والأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد؛ والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثنيان؛ والدكتور سعد بن سعود آل فهيد؛ والأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد؛ والدكتور سعود بن محمد النمر؛ والدكتور خالد بن محمد الطويل؛ وعبدالله بن محمد الرميزان؛ والأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سعد المقرن؛ والأستاذ الدكتور سعيد بن محمد صالح الزهراني؛ والدكتور أحمد بن صالح اليماني؛ مدير الجامعة وأمين سر المجلس، والأستاذ الدكتور سعد بن صالح الرويتع؛ والدكتور عبدالحفيظ بن محمد فدا؛ والدكتور محمد بن عبدالرحمن المسهر؛ والدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا.