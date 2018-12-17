مواطن يناشد إنقاذ ابنه من "هفوة موظف" .. وجامعة "الشمالية": وضعه في السليم!

محمد بن مسعود - الدمام - وصفها بالخطأً الجسيم وقال: أدّت إلى فصل نجلي وحرمانه "ترماً" دراسياً وآخر صيفياً

اتهم المواطن فواز بن نخيلان الشمري؛ من سكان محافظة رفحاء، جامعة الحدود الشمالية بارتكابها خطأً جسيماً عن طريق أحد الموظفين تسبّب في فصل ابنه وحرمانه "ترماً" دراسياً وآخر صيفياً.

وقال "الشمري"؛ في شكواه لـ "الخليج 365": "فُوجئ ابني سلطان؛ الطالب في كلية الآداب والعلوم بفرع الجامعة في رفحاء، بإشعاره بالفصل من الدراسة؛ ما ترتب عليه الحرمان من دراسة الترم الصيفي العام الماضي والحرمان أيضاً من دراسة الترم الحالي".

وأضاف: "توجّهنا لكلية الآداب والعلوم لمعرفة سبب طي القيد الذي أُبلغ به الطالب بشكل مفاجئ، وبعد مراجعات عدة أبلغونا في قسم القبول والتسجيل، بأن الطالب مستمرٌ دراسياً وتأجيل الترم الصيفي وقع بخطأ من الجامعة، والطالب لم يسبق له تقديم طلب تأجيل".

وأردف: "الجامعة اكتشفت أن طي القيد الطالب كان هفوة من أحد موظفيها، فأرادت تلافي المشكلة وتحميلها لابني الطالب خوفاً من المساءلة، فبادرت إلى حذف الترم نيابة عنه ودون أخذ موافقته أو إشعاره، وهذه مخالفة صريحة للأنظمة، وعندي ما يدعم صحة أقوالي".

وناشد "الشمري"؛ في نهاية شكواه، وزير التعليم العالي، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في تلاعب الجامعة وإنصاف ابنه الذي وقع ضحية خطأ وإهمال إداري ترتب عليه ضياع مستقبله الدراسي، مؤكداً أن الجامعة يجب أن تتحمّل تبعات الهفوة وتحاسب الفاعل بدلاً من التبرير له وتحميلها للغير.

"الخليج 365"، أحالت شكوى ولي أمر الطالب إلى المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري؛ فرد قائلاً: استفسرت من عمادة القبول والتسجيل عن الطالب، وأفادوا بأن وضعه في السليم، وهو مؤجّل لدراسته هذا الفصل.