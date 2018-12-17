- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع مواطن يناشد إنقاذ ابنه من "هفوة موظف" .. وجامعة "الشمالية": وضعه في السليم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اتهم المواطن فواز بن نخيلان الشمري؛ من سكان محافظة رفحاء، جامعة الحدود الشمالية بارتكابها خطأً جسيماً عن طريق أحد الموظفين تسبّب في فصل ابنه وحرمانه "ترماً" دراسياً وآخر صيفياً.
وقال "الشمري"؛ في شكواه لـ "الخليج 365": "فُوجئ ابني سلطان؛ الطالب في كلية الآداب والعلوم بفرع الجامعة في رفحاء، بإشعاره بالفصل من الدراسة؛ ما ترتب عليه الحرمان من دراسة الترم الصيفي العام الماضي والحرمان أيضاً من دراسة الترم الحالي".
وأضاف: "توجّهنا لكلية الآداب والعلوم لمعرفة سبب طي القيد الذي أُبلغ به الطالب بشكل مفاجئ، وبعد مراجعات عدة أبلغونا في قسم القبول والتسجيل، بأن الطالب مستمرٌ دراسياً وتأجيل الترم الصيفي وقع بخطأ من الجامعة، والطالب لم يسبق له تقديم طلب تأجيل".
وأردف: "الجامعة اكتشفت أن طي القيد الطالب كان هفوة من أحد موظفيها، فأرادت تلافي المشكلة وتحميلها لابني الطالب خوفاً من المساءلة، فبادرت إلى حذف الترم نيابة عنه ودون أخذ موافقته أو إشعاره، وهذه مخالفة صريحة للأنظمة، وعندي ما يدعم صحة أقوالي".
وناشد "الشمري"؛ في نهاية شكواه، وزير التعليم العالي، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في تلاعب الجامعة وإنصاف ابنه الذي وقع ضحية خطأ وإهمال إداري ترتب عليه ضياع مستقبله الدراسي، مؤكداً أن الجامعة يجب أن تتحمّل تبعات الهفوة وتحاسب الفاعل بدلاً من التبرير له وتحميلها للغير.
"الخليج 365"، أحالت شكوى ولي أمر الطالب إلى المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري؛ فرد قائلاً: استفسرت من عمادة القبول والتسجيل عن الطالب، وأفادوا بأن وضعه في السليم، وهو مؤجّل لدراسته هذا الفصل.
مواطن يناشد إنقاذ ابنه من "هفوة موظف" .. وجامعة "الشمالية": وضعه في السليم!عويد التومي الخليج 365 2018-12-17
اتهم المواطن فواز بن نخيلان الشمري؛ من سكان محافظة رفحاء، جامعة الحدود الشمالية بارتكابها خطأً جسيماً عن طريق أحد الموظفين تسبّب في فصل ابنه وحرمانه "ترماً" دراسياً وآخر صيفياً.
وقال "الشمري"؛ في شكواه لـ "الخليج 365": "فُوجئ ابني سلطان؛ الطالب في كلية الآداب والعلوم بفرع الجامعة في رفحاء، بإشعاره بالفصل من الدراسة؛ ما ترتب عليه الحرمان من دراسة الترم الصيفي العام الماضي والحرمان أيضاً من دراسة الترم الحالي".
وأضاف: "توجّهنا لكلية الآداب والعلوم لمعرفة سبب طي القيد الذي أُبلغ به الطالب بشكل مفاجئ، وبعد مراجعات عدة أبلغونا في قسم القبول والتسجيل، بأن الطالب مستمرٌ دراسياً وتأجيل الترم الصيفي وقع بخطأ من الجامعة، والطالب لم يسبق له تقديم طلب تأجيل".
وأردف: "الجامعة اكتشفت أن طي القيد الطالب كان هفوة من أحد موظفيها، فأرادت تلافي المشكلة وتحميلها لابني الطالب خوفاً من المساءلة، فبادرت إلى حذف الترم نيابة عنه ودون أخذ موافقته أو إشعاره، وهذه مخالفة صريحة للأنظمة، وعندي ما يدعم صحة أقوالي".
وناشد "الشمري"؛ في نهاية شكواه، وزير التعليم العالي، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في تلاعب الجامعة وإنصاف ابنه الذي وقع ضحية خطأ وإهمال إداري ترتب عليه ضياع مستقبله الدراسي، مؤكداً أن الجامعة يجب أن تتحمّل تبعات الهفوة وتحاسب الفاعل بدلاً من التبرير له وتحميلها للغير.
"الخليج 365"، أحالت شكوى ولي أمر الطالب إلى المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري؛ فرد قائلاً: استفسرت من عمادة القبول والتسجيل عن الطالب، وأفادوا بأن وضعه في السليم، وهو مؤجّل لدراسته هذا الفصل.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
01:57 PM
وصفها بالخطأً الجسيم وقال: أدّت إلى فصل نجلي وحرمانه "ترماً" دراسياً وآخر صيفياً
اتهم المواطن فواز بن نخيلان الشمري؛ من سكان محافظة رفحاء، جامعة الحدود الشمالية بارتكابها خطأً جسيماً عن طريق أحد الموظفين تسبّب في فصل ابنه وحرمانه "ترماً" دراسياً وآخر صيفياً.
وقال "الشمري"؛ في شكواه لـ "الخليج 365": "فُوجئ ابني سلطان؛ الطالب في كلية الآداب والعلوم بفرع الجامعة في رفحاء، بإشعاره بالفصل من الدراسة؛ ما ترتب عليه الحرمان من دراسة الترم الصيفي العام الماضي والحرمان أيضاً من دراسة الترم الحالي".
وأضاف: "توجّهنا لكلية الآداب والعلوم لمعرفة سبب طي القيد الذي أُبلغ به الطالب بشكل مفاجئ، وبعد مراجعات عدة أبلغونا في قسم القبول والتسجيل، بأن الطالب مستمرٌ دراسياً وتأجيل الترم الصيفي وقع بخطأ من الجامعة، والطالب لم يسبق له تقديم طلب تأجيل".
وأردف: "الجامعة اكتشفت أن طي القيد الطالب كان هفوة من أحد موظفيها، فأرادت تلافي المشكلة وتحميلها لابني الطالب خوفاً من المساءلة، فبادرت إلى حذف الترم نيابة عنه ودون أخذ موافقته أو إشعاره، وهذه مخالفة صريحة للأنظمة، وعندي ما يدعم صحة أقوالي".
وناشد "الشمري"؛ في نهاية شكواه، وزير التعليم العالي، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في تلاعب الجامعة وإنصاف ابنه الذي وقع ضحية خطأ وإهمال إداري ترتب عليه ضياع مستقبله الدراسي، مؤكداً أن الجامعة يجب أن تتحمّل تبعات الهفوة وتحاسب الفاعل بدلاً من التبرير له وتحميلها للغير.
"الخليج 365"، أحالت شكوى ولي أمر الطالب إلى المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري؛ فرد قائلاً: استفسرت من عمادة القبول والتسجيل عن الطالب، وأفادوا بأن وضعه في السليم، وهو مؤجّل لدراسته هذا الفصل.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مواطن يناشد إنقاذ ابنه من "هفوة موظف" .. وجامعة "الشمالية": وضعه في السليم! ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يناشد إنقاذ ابنه من "هفوة موظف" .. وجامعة "الشمالية": وضعه في السليم! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .