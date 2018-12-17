73 ألف مركبة عبرت جسر الملك فهد في اليوم الوطني للبحرين

محمد بن مسعود - الدمام - "السهلي": فتحنا جميع المسارات وشاركنا أشقاءنا فرحتهم

كشف مدير جوازات جسر الملك فهد، العقيد ضويحي السهلي، أن عدد المركبات التي عبرت جسر الملك فهد في اليوم الوطني لمملكة البحرين، الذي صادف يوم أمس الأحد، بلغ 73 ألف مركبة.

وقال "السهلي" لـ"الخليج 365": تم فتح جميع مسارات الجسر للدخول والخروج، وقامت قوة من ضباط وأفراد وموظفات جسر الملك فهد على أربع فترات "صباحاً وظهراً وعصراً ومساءً"، بتوزيع الهدايا على جميع المسافرين؛ احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.

ونفى "السهلي" وجود أي عوائق أو عقبات واجهت المسافرين في عملية الدخول والخروج؛ مؤكداً أن حركة المسافرين كانت سهلة وسط فرحة جميع المواطنين السعوديين المشاركين لأشقائنا في مملكة البحرين احتفالهم بهذا اليوم الوطني المجيد.

وقد احتفت المديرية العامة للجوازات، في مختلف فروعها ومنافذها بمناطق المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين؛ تعبيراً عن روابط الأخوة والمحبة التي تجمع المملكتين والشعبين.

وتَوَشّحت صالات الجوازات بألوان العلم البحريني؛ لتؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأقامت فعاليات مختلفة؛ منها استقبال وتوديع المسافرين بالورود، والهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة، في مشاهد أثارت إعجاب وفرحة البحرينيين.