مكة .. جراحة نوعية ومعقّدة تستأصل ورماً من أمام جذع دماغ مريضة

محمد بن مسعود - الدمام - عانت ضعفاً بالأطراف وعدم القدرة على الحركة وصعوبة في البلع

نجح فريق طبي متخصص بقسم جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، في استئصال ورم ضخم ضاغط على الجهة الأمامية من جذع الدماغ ومحاط بأعصاب وشرايين الدماغ الرئيسة لمريضة، في عملية نوعية تعد من أعقد عمليات جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة.

وكانت المريضة تعاني ضعفاً في جميع الأطراف منعها القدرة على الحركة والمشي وصعوبة في البلع ما استدعى وضع أنبوب للتغذية.

وقام الفريق الطبي على الفور بإجراء الفحوص السريرية والمخبرية وتصوير الدماغ والحبل الشوكي الذي أظهر إضافة إلى الورم وجود استسقاء في الدماغ وأيضاً تجمّع للسائل الدماغي داخل الحبل الشوكي العنقي، حيث تم وضع خطة العلاج على مراحل.

وكانت أولى المراحل من خلال إجراء عملية جراحية أولية لتخفيف تجمّع السائل الدماغي بوضع أنبوب تفريغ من الدماغ إلى تجويف البطن كإجراء أولي يساعد على التخفيف من ضغط الدماغ واتضح بعد ذلك لفريق تخدير المخ والأعصاب وفريق العناية المركزة للأعصاب صعوبة إدخال أنبوب التنفس في العملية الأولى ما استدعى التشاور بين أعضاء الفريق الطبي لوضع أنبوب تنفس عن طريق شق حنجري كعمل احترازي خوفاً من تدهور الحالة مستقبلاً.

وتمّ إجراء تخطيط لشرايين الدماغ عن طريق القسطرة وهو ما ساعد على التخطيط للإجراء الجراحي وتم استئصال كامل الورم مع المحافظة على شرايين الدماغ وعلى أعصاب الدماغ المحيطة وجذع الدماغ.

وتم استخدام المراقبة العصبية أثناء الجراحة من قسم فسيولوجيا الأعصاب وأجهزة الملاحة الجراحية، واستغرقت العملية ما يقارب 14 ساعة.

وأظهرت نتائج الأشعة ما بعد العملية إزالة الورم بالكامل بنجاح، ونقلت المريضة إلى العناية المركزة قبل إجراء جلسات التأهيل الطبي الذي نتجت عنه إزالة أنبوب التنفس الحنجري وأنبوب التغذية.

وأصبحت المريضة قادرةً على التنفس والتغذية بشكل طبيعي وظهر تحسن ملحوظ على مستوى الحركة واستعادت القدرة على الوقوف والمشي.