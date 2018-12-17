يا له من انعدام في التربية .. "أردوغان" يتحدّى زعيم المعارضة: لسنا في باريس!

محمد بن مسعود - الدمام - استفزته الدعوة إلى الاحتشاد في الميادين .. وحليفه: مَن يُرِد أحلاماً صفراء سيجدنا أمامه

تحدّى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ زعيم المعارضة في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو؛ بالقدرة على حشد المتظاهرين في الشارع.

وفي كلمته، خلال حفل افتتاح حديقة 15 يوليو الوطنية بإسطنبول، قال "أردوغان": "يا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو؛ لا يمكنك أن تُخرج المواطنين للميادين؛ نحن لسنا في باريس أو هولندا".

ووفق "زمان" التركية، كان "أوغلو"؛ قد دعا العمال، إلى النزول إلى الشوارع والميادين؛ للمطالبة بحقوقهم الدستورية والاعتراض على الظلم الواقع عليهم من نظام "أردوغان" وحزب العدالة والتنمية.

وقال "أردوغان": "أينما وجدت الهجمات والحملات المضادة على تركيا، وجد حزب الشعب الجمهوري، أينما وجدت مؤامرة على مصالحنا القومية وجد حزب الشعب الجمهوري".

وأضاف: "كان السيد كمال كيليتشدار أوغلو؛ موجوداً في أحداث متنزه جيزي عام 2013، والآن يجرون تجهيزات جديدة، وإن أقدمتم على هذه الخطوة، ستدفعون ثمن ذلك غالياً، لقد خرجوا إلى الميادين وكانوا يدعون الناس إلى الخروج، فيا له من انعدام للتربية، وسيكون الرد اللازم من قِبل القضاء".

واستطرد: "حزب الشعب الجمهوري يعني القمامة وتلوّث الهواء والعطش"، وحزب الشعب الجمهوري هو "شبح الفقر"، مشيراً إلى كيليتشدار أوغلو؛ قائلا: "في ليلة محاولة انقلاب 15 يوليو هربت من بين المدرعات والدبابات إلى مبنى بلدية بكير كوي، ولكن هذه المرة لن يكن أمامك فرصة للهرب".

من ناحيته، لفت رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي؛ المتحالف مع "أردوغان"، إلى تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، وهدّد مَن يريدون الخروج إلى الميادين في تركيا، بقوله: مَن يُرِد أحلاماً صفراء، سيجدنا أمامه.