- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع يا له من انعدام في التربية .. "أردوغان" يتحدّى زعيم المعارضة: لسنا في باريس! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحدّى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ زعيم المعارضة في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو؛ بالقدرة على حشد المتظاهرين في الشارع.
وفي كلمته، خلال حفل افتتاح حديقة 15 يوليو الوطنية بإسطنبول، قال "أردوغان": "يا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو؛ لا يمكنك أن تُخرج المواطنين للميادين؛ نحن لسنا في باريس أو هولندا".
ووفق "زمان" التركية، كان "أوغلو"؛ قد دعا العمال، إلى النزول إلى الشوارع والميادين؛ للمطالبة بحقوقهم الدستورية والاعتراض على الظلم الواقع عليهم من نظام "أردوغان" وحزب العدالة والتنمية.
وقال "أردوغان": "أينما وجدت الهجمات والحملات المضادة على تركيا، وجد حزب الشعب الجمهوري، أينما وجدت مؤامرة على مصالحنا القومية وجد حزب الشعب الجمهوري".
وأضاف: "كان السيد كمال كيليتشدار أوغلو؛ موجوداً في أحداث متنزه جيزي عام 2013، والآن يجرون تجهيزات جديدة، وإن أقدمتم على هذه الخطوة، ستدفعون ثمن ذلك غالياً، لقد خرجوا إلى الميادين وكانوا يدعون الناس إلى الخروج، فيا له من انعدام للتربية، وسيكون الرد اللازم من قِبل القضاء".
واستطرد: "حزب الشعب الجمهوري يعني القمامة وتلوّث الهواء والعطش"، وحزب الشعب الجمهوري هو "شبح الفقر"، مشيراً إلى كيليتشدار أوغلو؛ قائلا: "في ليلة محاولة انقلاب 15 يوليو هربت من بين المدرعات والدبابات إلى مبنى بلدية بكير كوي، ولكن هذه المرة لن يكن أمامك فرصة للهرب".
من ناحيته، لفت رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي؛ المتحالف مع "أردوغان"، إلى تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، وهدّد مَن يريدون الخروج إلى الميادين في تركيا، بقوله: مَن يُرِد أحلاماً صفراء، سيجدنا أمامه.
يا له من انعدام في التربية .. "أردوغان" يتحدّى زعيم المعارضة: لسنا في باريس!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
تحدّى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ زعيم المعارضة في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو؛ بالقدرة على حشد المتظاهرين في الشارع.
وفي كلمته، خلال حفل افتتاح حديقة 15 يوليو الوطنية بإسطنبول، قال "أردوغان": "يا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو؛ لا يمكنك أن تُخرج المواطنين للميادين؛ نحن لسنا في باريس أو هولندا".
ووفق "زمان" التركية، كان "أوغلو"؛ قد دعا العمال، إلى النزول إلى الشوارع والميادين؛ للمطالبة بحقوقهم الدستورية والاعتراض على الظلم الواقع عليهم من نظام "أردوغان" وحزب العدالة والتنمية.
وقال "أردوغان": "أينما وجدت الهجمات والحملات المضادة على تركيا، وجد حزب الشعب الجمهوري، أينما وجدت مؤامرة على مصالحنا القومية وجد حزب الشعب الجمهوري".
وأضاف: "كان السيد كمال كيليتشدار أوغلو؛ موجوداً في أحداث متنزه جيزي عام 2013، والآن يجرون تجهيزات جديدة، وإن أقدمتم على هذه الخطوة، ستدفعون ثمن ذلك غالياً، لقد خرجوا إلى الميادين وكانوا يدعون الناس إلى الخروج، فيا له من انعدام للتربية، وسيكون الرد اللازم من قِبل القضاء".
واستطرد: "حزب الشعب الجمهوري يعني القمامة وتلوّث الهواء والعطش"، وحزب الشعب الجمهوري هو "شبح الفقر"، مشيراً إلى كيليتشدار أوغلو؛ قائلا: "في ليلة محاولة انقلاب 15 يوليو هربت من بين المدرعات والدبابات إلى مبنى بلدية بكير كوي، ولكن هذه المرة لن يكن أمامك فرصة للهرب".
من ناحيته، لفت رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي؛ المتحالف مع "أردوغان"، إلى تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، وهدّد مَن يريدون الخروج إلى الميادين في تركيا، بقوله: مَن يُرِد أحلاماً صفراء، سيجدنا أمامه.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
12:58 PM
استفزته الدعوة إلى الاحتشاد في الميادين .. وحليفه: مَن يُرِد أحلاماً صفراء سيجدنا أمامه
تحدّى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ زعيم المعارضة في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو؛ بالقدرة على حشد المتظاهرين في الشارع.
وفي كلمته، خلال حفل افتتاح حديقة 15 يوليو الوطنية بإسطنبول، قال "أردوغان": "يا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو؛ لا يمكنك أن تُخرج المواطنين للميادين؛ نحن لسنا في باريس أو هولندا".
ووفق "زمان" التركية، كان "أوغلو"؛ قد دعا العمال، إلى النزول إلى الشوارع والميادين؛ للمطالبة بحقوقهم الدستورية والاعتراض على الظلم الواقع عليهم من نظام "أردوغان" وحزب العدالة والتنمية.
وقال "أردوغان": "أينما وجدت الهجمات والحملات المضادة على تركيا، وجد حزب الشعب الجمهوري، أينما وجدت مؤامرة على مصالحنا القومية وجد حزب الشعب الجمهوري".
وأضاف: "كان السيد كمال كيليتشدار أوغلو؛ موجوداً في أحداث متنزه جيزي عام 2013، والآن يجرون تجهيزات جديدة، وإن أقدمتم على هذه الخطوة، ستدفعون ثمن ذلك غالياً، لقد خرجوا إلى الميادين وكانوا يدعون الناس إلى الخروج، فيا له من انعدام للتربية، وسيكون الرد اللازم من قِبل القضاء".
واستطرد: "حزب الشعب الجمهوري يعني القمامة وتلوّث الهواء والعطش"، وحزب الشعب الجمهوري هو "شبح الفقر"، مشيراً إلى كيليتشدار أوغلو؛ قائلا: "في ليلة محاولة انقلاب 15 يوليو هربت من بين المدرعات والدبابات إلى مبنى بلدية بكير كوي، ولكن هذه المرة لن يكن أمامك فرصة للهرب".
من ناحيته، لفت رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي؛ المتحالف مع "أردوغان"، إلى تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، وهدّد مَن يريدون الخروج إلى الميادين في تركيا، بقوله: مَن يُرِد أحلاماً صفراء، سيجدنا أمامه.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، يا له من انعدام في التربية .. "أردوغان" يتحدّى زعيم المعارضة: لسنا في باريس! ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن يا له من انعدام في التربية .. "أردوغان" يتحدّى زعيم المعارضة: لسنا في باريس! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .