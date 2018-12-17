المقاومة اليمنية تُحبط تسللاً واسعاً للحوثيين بـ"الحديدة"

محمد بن مسعود - الدمام - عقب استقدام تعزيزات من مديريات "يريم وإب وذمار"

تصدت قوات المقاومة الوطنية في اليمن، لمحاولة تسلل واسعة نفّذتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، استهدفت اختراق صفوف المقاومة، في مديرية "حيس"، بمحافظة الحديدة؛ وذلك عقب استقدام تعزيزات من مديريات "يريم وإب وذمار"، مرت عبر خط العدين حيس.

وأفادت مصادر ميدانية، اليوم الاثنين، بأن قوات اللواء "أحد عشر عمالقة"، أحبطت محاولة تسلل كبيرة للمتمردين شمالي "حيس"، ودارت اشتباكات هي الأعنف منذ أسابيع؛ وذلك وفقاً لما نقلته "سكاي نيوز" اليوم.

هذا، وقد دارت اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين في الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية للمدينة.

وقالت المصادر: تدور معارك في مناطق شارع الخمسين وسوق الحلقة؛ امتداداً للمنطقة الشرقية لمدينة سبعة يوليو، وصولاً إلى حي الربصا الجنوبي، وجامعة الحديدة جنوب مدينة الحديدة.

وذكر السكان أن الاشتباكات التي دارت، استُخدمت فيها الأسلحة المختلفة، وسط دوي انفجارات هزت أحياء مدينة الحديدة، جراء استخدام المتمردين المدفعية الثقيلة وصواريخ "الكاتيوشا" من داخل الأحياء السكنية.

وأقدم المتمردون على قطع شارع "صنعاء" الذي يعد من الشوارع الرئيسية والتجارية في المدينة؛ من خلال وضع حاويات كبيرة في الطريق؛ مما أعاق تنقلات المدنيين، وأدى لإغلاق عدد من المحلات التجارية؛ فضلاً عن نصب المتمردين سواتر ترابية أمام مستشفى "الرشيد" بشارع جمال.

وتواصل المليشيات التضييق على السكان داخل المدينة، وتستمر في محاولة تقطيع أوصال المدينة.