السعودية اليوم / مطار شرورة يحتفي باليوم الوطني لمملكة البحرين



شرورة 10 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

احتفى مطار شرورة، بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لمملكة البحرين الشقيقة، بحضور مدير عام المطار سالم القبيلي، وعدداً من المسؤولين في الجهات الحكومية العاملة بالمطار.

وقامت إدارة المطار بتجهيز صالات الركاب في صالتي القدوم والمغادرة، بأعلام المملكة ومملكة البحرين للاحتفال بهذه المناسبة، ووضعت الملصقات الترحيبية بصالة المطار، إلى جانب توزيع الهدايا والورود على ركاب رحلة الخطوط الجوية لطيران الخطوط

//انتهى//

13:52ت م

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شرورة 10 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واساحتفى مطار شرورة، بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لمملكة البحرين الشقيقة، بحضور مدير عام المطار سالم القبيلي، وعدداً من المسؤولين في الجهات الحكومية العاملة بالمطار.وقامت إدارة المطار بتجهيز صالات الركاب في صالتي القدوم والمغادرة، بأعلام المملكة ومملكة البحرين للاحتفال بهذه المناسبة، ووضعت الملصقات الترحيبية بصالة المطار، إلى جانب توزيع الهدايا والورود على ركاب رحلة الخطوط الجوية لطيران الخطوط السعودية في صالتي القدوم والمغادرة، ووضع لوحة جدارية، بالتعاون مع إدارة جوازات المطار.//انتهى//13:52ت م0082

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