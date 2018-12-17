السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الأسمدة والمبيدات لمزارعي محصول القمح في مديرية سيئون



حضرموت 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم , بتوزيع الدفعة الثانية من الأسمدة والمبيدات على 50 مزارعًا من مزارعي محصول القمح في مديرية سيئون بوادي حضرموت، ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن.

وحث مدير المشروع المهندس هادي باجبير المزارعين على الاستخدام الأمثل للمبيدات والأسمدة المقدمة من المركز.

وعبر مدير مكتب الزراعة بمديرية سيئون المهندس سالم خباه عن شكره للمملكة ممثلة بالمركز على تدخلاتها بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين ، في سبيل تخفيف من معاناتهم.

يذكر أن الأنشطة الزراعية بدأت بتوزيع بذور قمح محسن (غنيمي) في مرحلتها الأولى ل 100 مزارع بمديريتي سيئون وتريم .

// انتهى //

13:51ت م

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حضرموت 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم , بتوزيع الدفعة الثانية من الأسمدة والمبيدات على 50 مزارعًا من مزارعي محصول القمح في مديرية سيئون بوادي حضرموت، ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن.وحث مدير المشروع المهندس هادي باجبير المزارعين على الاستخدام الأمثل للمبيدات والأسمدة المقدمة من المركز.وعبر مدير مكتب الزراعة بمديرية سيئون المهندس سالم خباه عن شكره للمملكة ممثلة بالمركز على تدخلاتها بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين ، في سبيل تخفيف من معاناتهم.يذكر أن الأنشطة الزراعية بدأت بتوزيع بذور قمح محسن (غنيمي) في مرحلتها الأولى ل 100 مزارع بمديريتي سيئون وتريم .// انتهى //13:51ت م0081

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