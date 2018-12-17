السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات المملكة لمنع الدهون المتحوّلة في الأغذية



الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية

وتأتي إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بعد قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء منع مستوردي ومصنّعي الأغذية من استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنّعة اعتباراً من 1 / 1 / 2020، وتحديدها مهلة للمستوردين والمصنّعين حتى 31 / 12 / 2019، للالتزام باللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 (الدهون (الأحماض الدهنية) المتحوّلة)، ضمن مساعيها لمنع الدهون المتحوّلة في الصناعات الغذائية.

وأكد معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المملكة من أوائل الدول التي اتخذت قرار المنع الكلي للدهون المهدرجة، وهو ما سيسهم إيجاباً في حماية المواطنين والمقيمين من أضرارها, مشيراً إلى أن إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية توضح المكانة التي تتمتع بها المملكة، والخطوات الكبيرة التي قطعتها لتحقيق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل جهودها بثقة لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل بأن تكون ضمن أفضل خمس جهات رقابية في العالم.

// انتهى //

13:47ت م

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الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع استخدام الدهون المتحوّلة في الأغذية، واصفاً تلك الإجراءات بـ"الخطوات الجرئية".وتأتي إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بعد قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء منع مستوردي ومصنّعي الأغذية من استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنّعة اعتباراً من 1 / 1 / 2020، وتحديدها مهلة للمستوردين والمصنّعين حتى 31 / 12 / 2019، للالتزام باللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 (الدهون (الأحماض الدهنية) المتحوّلة)، ضمن مساعيها لمنع الدهون المتحوّلة في الصناعات الغذائية.وأكد معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المملكة من أوائل الدول التي اتخذت قرار المنع الكلي للدهون المهدرجة، وهو ما سيسهم إيجاباً في حماية المواطنين والمقيمين من أضرارها, مشيراً إلى أن إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية توضح المكانة التي تتمتع بها المملكة، والخطوات الكبيرة التي قطعتها لتحقيق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل جهودها بثقة لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل بأن تكون ضمن أفضل خمس جهات رقابية في العالم.// انتهى //13:47ت م0077

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