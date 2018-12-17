السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي توزع مساعدات لـ 15 ألف يتيم في الأردن

عمّان 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسوزعت رابطة العالم الإسلامي ممثلة بالهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، اليوم مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والايتام في مختلف محافظات الأردن، وذلك في إطار المشاريع الخيرية للهيئة.واستهدفت حملة التوزيع التي جرت اليوم، منطقة الأغوار الوسطى غربي الأردن، خلال حفل حضره الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المكلف الدكتور عبدالعزيز بن أحمد سرحان ، 15585 يتيما وحوالي 2000 أسرة محتاجة في مناطق الأغوار الوسطى وعدد من المحافظات الأردنية، حيث تم توزيع المساعدات مباشرة للأسر والايتام.وقال الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية الدكتور عبد العزيز بن أحمد سرحان :" إن عمليات التوزيع جرت بعد دراسة واقع تلك الأسر بحسب معطيات وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ومكتب الهيئة في الأردن خصوصا في القرى والمناطق النائية، وحصلت على شيك نقدي باسمها مباشرة.وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار عدد من الحملات الإغاثية والبرامج الخيرية في الأردن.// انتهى //13:46ت م0076