السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذير رئيسة وزراء بريطانيا​ ​تيريزا ماي​، من إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​، التي قالت إنه سينتهك الوعد الذي قطعته الحكومة البريطانية على مواطنيها.

وتناولت الصحف خروج الآلاف في العاصمة البلجيكية، بروكسل، في مظاهرات مناهضة لاتفاق الهجرة الذي تدعمه الأمم المتحدة

وسلطت الضوء على قول الجيش الأمريكي إنه نفذ ست ضربات جوية خلال اليومين الماضيين في محيط منطقة جندرشي في محافظة بنادر بوسط جنوب الصومال مما أسفر عن مقتل 62 مسلحاً.

// انتهى //

13:35ت م

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لندن 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذير رئيسة وزراء بريطانيا​ ​تيريزا ماي​، من إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​، التي قالت إنه سينتهك الوعد الذي قطعته الحكومة البريطانية على مواطنيها.وتناولت الصحف خروج الآلاف في العاصمة البلجيكية، بروكسل، في مظاهرات مناهضة لاتفاق الهجرة الذي تدعمه الأمم المتحدةوسلطت الضوء على قول الجيش الأمريكي إنه نفذ ست ضربات جوية خلال اليومين الماضيين في محيط منطقة جندرشي في محافظة بنادر بوسط جنوب الصومال مما أسفر عن مقتل 62 مسلحاً.// انتهى //13:35ت م0075

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