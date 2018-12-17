السعودية اليوم / استئصال ناجح لورم عظمي في الجمجمة



حفر الباطن 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

تمكن بفضل الله الفريق الإستشاري بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفرالباطن المركزي من استئصال ورم لمريضة كانت تعاني من ورم عظمي حميد في الجمجمة منذ 30 سنة مع نمو بطيء ومتواصل الأمر الذي تسبب لها في وجود آلام وتشوه بسبب حجم الورم، وفور وصول المريضة أجريت لها كامل الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تمهيداً للتدخل الجراحي من قبل الاستشاري المختص بهذه الحالة وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح، وخرجت المريضة وهي تتمتع بحالة صحية جيدة.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .

// انتهى //

13:31ت م

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حفر الباطن 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واستمكن بفضل الله الفريق الإستشاري بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفرالباطن المركزي من استئصال ورم لمريضة كانت تعاني من ورم عظمي حميد في الجمجمة منذ 30 سنة مع نمو بطيء ومتواصل الأمر الذي تسبب لها في وجود آلام وتشوه بسبب حجم الورم، وفور وصول المريضة أجريت لها كامل الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تمهيداً للتدخل الجراحي من قبل الاستشاري المختص بهذه الحالة وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح، وخرجت المريضة وهي تتمتع بحالة صحية جيدة.وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .// انتهى //13:31ت م0073

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