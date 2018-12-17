

محافظة الشمال- لبنان 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 981 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في محافظة الشمال اللبنانية.

وشمل التوزيع "مركز الأرامل حمص - أبي سمرا"، و مدرسة "ابن خلدون الرسمية للصبيان"، و مدرسة "مرياطة التكميلية الرسمية" في محافظة الشمال.

وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.

// انتهى //

13:27ت م

0072



محافظة الشمال- لبنان 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 981 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في محافظة الشمال اللبنانية.وشمل التوزيع "مركز الأرامل حمص - أبي سمرا"، و مدرسة "ابن خلدون الرسمية للصبيان"، و مدرسة "مرياطة التكميلية الرسمية" في محافظة الشمال.وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.// انتهى //13:27ت م0072

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع حقائب مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في محافظة الشمال اللبنانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .