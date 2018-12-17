السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تقدم خدمات تقنية لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة



المدينة المنورة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق17 ديسمبر 2018 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة تقديم خدماتها لضيوف المجموعة الثالثة عشرة من البرنامج البالغ عددهم ٢٠٣ ضيفاً من ثماني دول أفريقية.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج الاستضافة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل, أن الوزارة تحرص على مواكبة رؤية المملكة العربية

وأفاد أن التطبيقات الإلكترونية تشمل : التطبيق الأساسي للأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وتطبيق اللجان العاملة وإدارة الاجتماعات، وتطبيق تقييم، وتطبيق تواصل.

من جانبهم ثمن الضيوف الجهود التي تقدمها الشؤون الإسلامية في تنويع الخدمات وتميزها للمشاركين في البرنامج، وبما يتوافق مع التقنية الحديثة التي سهلت إيصال الخدمات وبلغات عالمية للجميع، سائلين العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ خير الجزاء، وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها.

//انتهى//

13:24ت م

0069



المدينة المنورة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق17 ديسمبر 2018 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة تقديم خدماتها لضيوف المجموعة الثالثة عشرة من البرنامج البالغ عددهم ٢٠٣ ضيفاً من ثماني دول أفريقية.وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج الاستضافة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل, أن الوزارة تحرص على مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني "٢٠٢٠"، للتسهيل والتطوير المستمر لعمل البرنامج، وتوظيف التقنية الحديثة لخدمة المستضافين وراحتهم.وأفاد أن التطبيقات الإلكترونية تشمل : التطبيق الأساسي للأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وتطبيق اللجان العاملة وإدارة الاجتماعات، وتطبيق تقييم، وتطبيق تواصل.من جانبهم ثمن الضيوف الجهود التي تقدمها الشؤون الإسلامية في تنويع الخدمات وتميزها للمشاركين في البرنامج، وبما يتوافق مع التقنية الحديثة التي سهلت إيصال الخدمات وبلغات عالمية للجميع، سائلين العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ خير الجزاء، وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها.//انتهى//13:24ت م0069

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تقدم خدمات تقنية لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .