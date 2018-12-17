السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يُكرّم منسوبي مكافحة المخدرات بمحافظة جدة

جدة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق17 ديسمبر 2018 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, بمقر المحافظة اليوم, مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي، وعدداً من منسوبي المكافحة نظير ما حققوه من جهود نتج عنها إحباط كميات من المواد المخدرة قبل فترة الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول لعام 1440هـ.وأثنى سموه على جهود رجال مكافحة المخدرات في القضاء على هذه الآفة التي تدمر أبناء الوطن وتضر المجتمع، مشيداً سموه بالنتائج التي تم تحقيقها في ضبط عدد من قضايا المخدرات، داعياً سموه إلى مضاعفة الجهود في توعية المجتمع بإضرار المخدرات.فيما عبر العقيد الحميدي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على دعمه الدائم، عاداً هذا التكريم حافزاً ودافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.// انتهى //13:20ت م0066