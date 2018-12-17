شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب الاتصالات باستكمال تراخيص الأقمار الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

كما وافق على مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك العامة في المملكة وهيئة المنافذ الحدودية في العراق حول تطوير منفذ عرعر العراقي.

وأيضاً وفق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

وطالب الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض خصوصاً في المناطق النائية التي يصعب خدمتها بالشبكات الأرضية وذلك لتمكين كافة أفراد المجتمع من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وتحقيقاً لمتطلبات التحول الرقمي.

وأيضاً طالب الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدراسة المقابلات المالية التي تحصلها الحكومة لقاء تقديم خدمات الاتصالات وذلك لتحفيز الشركات المرخص لها على التوسع في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار في البنية التحتية .

كما طالب الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحث الجهات الحكومية على تسجيل مواقعها الإلكترونية غير المسجلة بما في ذلك البرامج والمبادرات التابعة لها تحت النطاق السعودي العربي (.السعودية) أو اللاتيني(.sa) لتعزيز الهوية الوطنية والاستفادة من المزايا التي يوفرها اسم الناطق السعودي .

وطالب الشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي , والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة وفق إطار الحوكمة، بالإضافة إلى بتشجيع وتمويل إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة برصد المخاطر الصحية المترتبة على استعمالات الأشعة غير المؤينة.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ ، وطالب عضو مجلس الشورى د.حسين المالكي بأن توجد وزارة النقل مكتباً تنسيقياً مختصاً بشؤون البيئة يتولى الإشراف على مشروعات الوزارة للحد من الإضرار بالبيئة عند تنفيذ المشروعات.

كما لاحظ عضو مجلس الشورى د. محمد الخنيزي تقادم بعض الطرق السريعة من حيث صيانتها التي تتمثل في إعادة السفلتة والرصف .