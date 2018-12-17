شكرا لقرائتكم فائض المعروض والمخاوف الاقتصادية تضغط على أسعار النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

استقرت أسعار النفط، اليوم، بعد أن تراجعت 2% في الجلسة السابقة لكنها ظلت تحت ضغط وسط تباطؤ اقتصادات كبرى ومخاوف من تخمة في المعروض. وبحلول الساعة 07:22 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 60.31 دولار للبرميل مرتفعة 3 سنتات بما يوازي 0.05 بالمئة على سعر آخر إغلاق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.27 دولار مرتفعاً سبعة سنتات أو 0.14 بالمئة.

واتفقت أوبك وحلفاؤها على خفض الإنتاج في يناير على أن تجري مراجعة الخطوة في اجتماع أبريل.

وتراجعت المعنويات تجاه النفط وفئات الأصول الأخرى نتيجة زيادة المخاوف إزاء ضعف النمو في أسواق كبري مثل الصين وأوروبا.

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