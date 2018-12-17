شكرا لقرائتكم بلومبيرغ: الاقتصاد العالمي يتوقف على قرار من #المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

اتفق عدد من الخبراء والمحللين الدوليين، على أن الاقتصاد العالمي مرهون باستراتيجية المملكة الإنتاجية للنفط، والتي بدورها ستُحدد العديد من الأمور الخاصة بالتوجهات الاقتصادية للأسواق العالمية.

وقال طارق ظاهر، مدير الصناديق في مؤسسة “تيكي كابيتال أدفايزرز” خلال حديثه لشبكة بلومبيرغ الأميركية.: “إن الطلب يتراجع الآن، وهناك مشكلة في النمو الصيني”.

وأضاف: “الآن كل شيء يعتمد على ما تفعله السعودية في سياساتها الإنتاجية للنفط”.

ومن جانبها، قالت الشبكة الأميركية إن السعودية تعي ذلك بوضوح، مشيرة إلى أنها تخطط لخفض الصادرات إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لتقليل المخزونات في إمدادات الخام، وذلك استنادًا إلى مصادر خاصة بشبكة بلومبيرغ.

وأكدت الشبكة الأميركية أن شركات التكرير المحلية تتوقع شحنات أقل بكثير في يناير للولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته المصادر، مشيرة إلى أن ذلك يُعزز الثقة بين المتداولين بأن زعيم منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” جاد بشأن إعادة توازن العرض والطلب.

وقال جون كيلدوف، الشريك في صندوق التحوط في نيويورك: “في الوقت الحالي، يجب أن نكون على وشك نهاية دورة السوق المعتادة.. ينبغي على السعوديين تصدير كميات أقل إلى الولايات المتحدة، ومن ثم المساعدة في ضبط وتيرة التوازن بين العرض والطلب”.

وأبلغت شركات تكرير النفط التي مقرها أمريكا أنها تتوقع شحنات أقل بكثير من المملكة في يناير كانون الثاني مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة بعد اتفاق أوبك لتقليل الإنتاج، وذلك وفقًا لما أوردته مصادر مطلعة على صناعة النفط في حديثها لشبكة بلومبيرغ الأميركية.

وقال أحد المصادر: إن شحنات الخام السعودي إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل قد تصل لأدنى مستوى في 30 عامًا منذ أواخر 2017 والتي بلغت 582 ألف برميل يوميًا بانخفاض نحو 40 % عن متوسط ​​ثلاثة أشهر في الآونة الأخيرة.

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