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شكرا لقرائتكم البحث عن 4 أشخاص انقطعت أخبارهم في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - حائل
باشر فريق جمعية عون للبحث والإنقاذ صباح اليوم البحث عن 4 أشخاص انقطعت أخبارهم في نفود ”الجفر – ٨٠ كلم شمالي حائل”.
وجاء ذلك بعد رحلة لهم بدأت الخميس الماضي على أن تنتهي أول أمس السبت، إلا أنهم لم يعودوا إلى مقر عملهم في مستشفى الصحة النفسية ببريدة.
وأبلغ ذووهم الجهات المختصة عنهم، ومن ثم إبلاغ فرق البحث المختلفة للبحث عن المفقودين الأربعة.
ومن جانبها كشفت جمعية ”عون” أن أعضاء الجمعية وصلوا ترافقهم طائرة شراعية للبحث عن مفقودي الجفر بمنطقة حائل، والبدء على الفور ليلاً بعد رسم خطة للبحث عن المفقودين.
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