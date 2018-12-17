شكرا لقرائتكم الذهب ينخفض مجدداً بضغط من الدولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، في الوقت الذي تماسك فيه الدولار بقوة، دون ذروة 19 شهرا، بفضل الطلب عليه كملاذ آمن، في ظل مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مؤشرات على زيادات أسعار الفائدة الأمريكية من اجتماع الفدرالي الأمريكي المقرر، الأسبوع الجاري.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 1237.71 دولار للأوقية، ولم يسجل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر عند 1241.4 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم في المعاملات الفورية إلى 1244.20 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.1% إلى 14.58 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.8% إلى 780.65 دولار للأوقية.

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