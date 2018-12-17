شكرا لقرائتكم ميناء ينبع التجاري يستقبل سفينة السيارات شام 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ينبع

استقبل ميناء ينبع التجاري سفينة السيارات، بعد توقف دام فترة طويلة نتيجة لأعمال المشاريع التطويرية للأرصفة؛ عبر ترصيف السفينة ”شام 1” التي ترفع العلم اللبناني، ومباشرة تفريغ شحنتها من الباصات والبالغة 21 باصاً.

يأتي ذلك في إطار جهود إدارة ميناء ينبع التجاري لجذب مزيد من الخطوط الملاحية، وتوفير الخدمات والتسهيلات المنافسة للعملاء لتعزيز دور الميناء في تحقيق أهداف ومبادرات الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ضمن رؤية المملكة 2030.

كما يتطلع الميناء إلى استقبال مختلف أحجام السفن؛ ليواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.

يذكر أن ميناء ينبع التجاري حقق رقماً قياسياً جديداً عبر مناولته (1,24) مليون طن من مختلف أنواع البضائع العامة الصادرة والواردة، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2018م، مقارنة بـ (557) ألف طن لذات الفترة من العام السابق 2017م بزيادة غير مسبوقة بلغت 124%.

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