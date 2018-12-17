شكرا لقرائتكم تشغيل محطة كهرباء الزلفي بتكلفة 499 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

بدأت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع – إحدى الشركات التابعة لـ “السعودية للكهرباء” -، تشغيل محطة الزلفي الرئيسية جهد 380/132/33 كيلو فولت، التي تم إنشائها وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بتكلفة إجمالية بلغت 499 مليون ريال.

وتسعى المحطة إلى زيادة تعزيز موثوقية وأمان الخدمة الكهربائية في عدد من المدن والقرى في المنطقة الوسطى، إضافة إلى تحسين الجهود في الزلفي وتخفيف الأحمال عن محطة سدير المركزية.

وأوضح الرئيس التنفيذي بالنيابة للشركة المهندس إبراهيم الخنيزان، أن المحطة تم إنشاؤها بمشاركة كوادر وطنية وفي إطار سياسة دعم المصنعين المحليين في مجال صناعة الطاقة الكهربائية، ويعمل على تشغيلها كوادر سعودية مدربة من مهندسين وفنيين، في ظل توجه الشركة لتوطين الوظائف الكهربائية في المملكة.

يُذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة “السعودية للكهرباء” لإنشاء مشاريع كهربائية عالية الموثوقية لتعزيز الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، بعد أن وصل عدد المشتركين لديها أكثر من 9.3 ملايين مشترك مقارنة بـ 3.5 ملايين مشترك عند تأسيس الشركة عام 2000.

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