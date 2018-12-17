شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران: ابتعاث 64 معيداً ومحاضراً وتعيين 17 عضو هيئة تدريس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

وافق مجلس جامعة نجران في جلسته الأولى للعام الجامعي الحالي برئاسة مدير الجامعة نائب رئيس مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وبحضور أعضاء المجلس على تعيين وابتعاث 81 عضو هيئة تدريس ومعيداً ومحاضراً.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن سلطان العسيري أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات حيالها حيث وافق المجلس على تعيين 17 عضو هيئة تدريس بالجامعة على وظيفة أستاذ مساعد وابتعاث 64 معيداً ومحاضراً.

وأضاف الدكتور العسيري أن المجلس وافق على أعداد الطلاب المقترح قبولهم في برنامج الدراسات العليا 1441/1440، وكذلك على استحداث برنامج الماجستير المهني لبرنامج علوم المختبرات الإكلينيكية في قسم المختبرات في كلية العلوم الطبية التطبيقية، مبيناً أن المجلس أقر عدداً من اللوائح بالجامعة، وترقية اثنين من موظفي الجامعة إلى مراتب عليا، كما أحيط المجلس بالتقرير السنوي عن فاعلية مجلس الجامعة للعام الجامعي 1439/1438.