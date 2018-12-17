شكرا لقرائتكم خبر الجوازات تحتفل باليوم الوطني لمملكة البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض احتفت المديرية العامة للجوازات في مختلف فروعها ومنافذها بمناطق المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين الشقيقة تعبيراً عن روابط الأخوَّة والمحبة التي تجمع المملكتين والشعبين . وتوشحت صالات الجوازات بألوان العلم البحريني، متضمنة عدة فعاليات مختلفة، أبرزها استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، والهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء في مملكة البحرين. وجاءت هذه الاحتفالية لتؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات تحتفل باليوم الوطني لمملكة البحرين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .