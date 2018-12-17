تدخل جراحي ناجح لإنقاذ قدم من البتر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أسهم بفضل الله التدخل الطبي الناجح لأطباء جراحة الأوعية الدموية بمستشفى بريدة المركزي في إنقاذ قدم وساق من البتر نتيجة تعرضه لخلع في مفصل الركبة اليمنى، أدى إلى قصور دموي حاد في الساق والقدم اليمنى، مما قد يؤدى – لا سمح الله – إلى فقدان هذا الطرف إذ لم يتم التدخل السريع.

وفور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، تم إجراء الفحوصات الطبية، وتبين وجود خلع في مفصل الركبة اليمنى، فتم عمل الإسعافات الأولية ورد المفصل، ولكن لم تتحسن حالة المريض، مما تطلب نقل المريض بشكل عاجل إلى غرفة العمليات وإجراء عملية جراحية إستكشافية للشريان الواقع خلف الركبة اليمنى ووجد إنسداد في الشريان نتيجة تجلط دموي حاد، فتم تسليك الشريان عن طريق إستخدام قسطرة فوقرتي.

وبعد إجراء العملية عادت الدورة الدموية للساق والقدم اليمنى، ووضع المريض تحت المراقبة للإطمئنان عليه، وبعد تماثله للشفاء بصورة تامة، غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد .