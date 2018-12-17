شكرا لقرائتكم خبر تدخل جراحي ناجح لإنقاذ قدم من البتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
أسهم بفضل الله التدخل الطبي الناجح لأطباء جراحة الأوعية الدموية بمستشفى بريدة المركزي في إنقاذ قدم وساق من البتر نتيجة تعرضه لخلع في مفصل الركبة اليمنى، أدى إلى قصور دموي حاد في الساق والقدم اليمنى، مما قد يؤدى – لا سمح الله – إلى فقدان هذا الطرف إذ لم يتم التدخل السريع.
وبعد إجراء العملية عادت الدورة الدموية للساق والقدم اليمنى، ووضع المريض تحت المراقبة للإطمئنان عليه، وبعد تماثله للشفاء بصورة تامة، غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد .
شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل جراحي ناجح لإنقاذ قدم من البتر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .