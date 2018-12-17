شكرا لقرائتكم خبر نجاح عملية معقدة لإستئصال ورم ضخم من أمام جذع الدماغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

نجح بفضل الله فريق طبي متخصص بقسم جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة في إستئصال ورم ضخم ضاغط على الجهة الأمامية من جذع الدماغ ومحاط بأعصاب وشرايين الدماغ الرئيسة لمريضة وذلك في عملية نوعيه تعد من أعقد عمليات جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة .

وكانت المريضة تعاني من ضعف في جميع الأطراف منعها من القدرة على الحركة والمشي ومن صعوبة في البلع مما أستدعى وضع أنبوب للتغذية .

وقد قام الفريق الطبي على الفور بإجراء الفحوصات السريرية والمخبرية وتصوير الدماغ والحبل الشوكي الذي أظهر بالإضافة إلى الورم وجود إستسقاء في الدماغ وأيضا تجمع للسائل الدماغي داخل الحبل الشوكي العنقي ، حيث تم وضع خطة العلاج على مراحل كان أولها إجراء عملية جراحية أولية لتخفيف تجمع السائل الدماغي بوضع أنبوب تفريغ من الدماغ إلى تجويف البطن كإجراء أولي يساعد في التخفيف من ضغط الدماغ وأتضح بعد ذلك لفريق تخدير المخ والأعصاب وفريق العناية المركزة للأعصاب صعوبة إدخال أنبوب التنفس في العملية الأولى مما أستدعى التشاور بين أعضاء الفريق الطبي لوضع أنبوب تنفس عن طريق شق حنجري كعمل إحترازي خوفا من تدهور الحالة مستقبلاً.

كما تم إجراء تخطيط لشرايين الدماغ عن طريق القسطرة وهو ما ساعد في التخطيط للإجراء الجراحي وتم إستئصال كامل الورم مع المحافظة على شرايين الدماغ وعلى أعصاب الدماغ المحيطة وجذع الدماغ وقد تم إستخدام المراقبة العصبية أثناء الجراحة من قسم فسيولوجيا الأعصاب وأجهزة الملاحة الجراحية حيث أستغرقت العملية ما يقارب ١٤ ساعة .

وأظهرت نتائج الأشعة ما بعد العملية إزاله الورم بالكامل ولله الحمد بنجاح وتم نقل المريضة الى العناية المركزة ومن ثم عمل جلسات التأهيل الطبي والذي نتج عنه إزاله أنبوب التنفس الحنجري وانبوب التغذية وأصبحت قادره على التنفس والتغذيه بشكل طبيعي وظهور تحسن ملحوظ على مستوى الحركة وإستعادة القدرة على الوقوف وعلى المشي .