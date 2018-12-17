السعودية | "فيزا إلكترونية" قريباً في السعودية لمواطني هذه البلدان

شكرا لقرائتكم "فيزا إلكترونية" قريباً في السعودية لمواطني هذه البلدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أتاح نظام التأشيرات الجديد لدخول السعودية، الفيزا الإلكترونية، المجال أمام هواة ومحبي سباق السيارات في العالم، حضور فعاليات "الفورمولا إي" التي أقيمت بالدرعية بمنطقة الرياض لثلاثة أيام، متضمنة فعاليات مصاحبة متعددة.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجود طلب كبير على "الفيزا الإلكترونية"، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة الموضوع والبناء عليه من خلال النجاح الذي حققته فعالية الفورمولا إي بالدرعية.

إلى ذلك، حصل ما يقارب الـ1000 زائر أجنبي من 80 دولة على هذه التأشيرة، لمتابعة سباق الفورمولا والفعاليات الفنية المصاحبة له. وقد انتهزوا الفرصة في زيارتهم الأولى للمملكة لاستكشاف المواقع الأثرية والصحراء، معربين عن سعادتهم بالسماح لهم بالدخول وفق نظام الفيزا الإلكترونية.

كما ستتوفر التأشيرة الإلكترونية لدخول السعودية قريباً، بعد أن كانت من أصعب الدول التي تستطيع استخراج زيارة لها، وسيمثل ذلك تغييراً هائلاً، خاصة في المجال السياحي، إضافة إلى رفع معدل الاقتصاد الوطني.

وعلى الرغم من أن قائمة الدول المؤهلة لم يتم الانتهاء منها، فقد أعلنت السعودية بالفعل أن خدمة eVisa ستكون متاحة لمواطني أميركا وجميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن: أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا، بروناي، ماليزيا، سنغافورة، تايوان. ومن المرجح أن يتم إضافة المزيد من البلدان إلى القائمة.

وللحصول عليها لن يستغرق تطبيق eVisa في السعودية بضع دقائق لإكماله عبر الإنترنت، وهناك بعض المتطلبات الأساسية التي يجب على المرشحين تلبيتها.

كما سيحتاج مقدمو الطلبات إلى التأكد من إكمال كل قسم من التطبيق بأكبر قدر ممكن من الدقة، ولن تكون هناك حاجة للذهاب إلى السفارة أو القنصلية.

وبعد اكتمال التطبيق والموافقة عليه، سيتم إرساله إلى المسافر عن طريق البريد الإلكتروني، وما عليه إلا طباعة نسخة من التأشيرة الإلكترونية لتقديمها إلى السلطات السعودية لدى وصوله.