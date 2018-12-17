شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى»: ادعاءات مجلس الشيوخ لا أساس لها من الصحة والان نبدء بالتفاصيل

استنكر مجلس الشورى ، موقف مجلس الشيوخ الأمريكي المبني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة وتدخله في الشأن السعودي الداخلي.

وأكد مجلس الشورى إن أبناء المملكة يرفضون بشكل قاطع التعرض لقيادتهم المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أو النيل من سيادتها أو التعرض لمكانتها، موضحاً أن المملكة تحظى بمكانة كبيرة في قلوب العرب والمسلمين لرعايتها الحرمين الشريفين ودورها السياسي والاقتصادي والإنمائي والإغاثي الداعم في المنطقة والعالم.

وأوضح المجلس أن دور المملكة في كبح شرور الإرهاب من أهم الأعمال التي ساعدت العالم في التقليل من آثاره.، مضيفاً أن المملكة أرست نهجاً جديداً في مكافحة الإرهاب على الصعيد العسكري والتمويلي والفكري ، إضافة إلى دورها في التبادل المعلوماتي الاستخباري بشأن العمليات الإرهابية.

وأكد مجلس الشورى أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي لا يعبر عن دور المجالس البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة بين الدول سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، مضيفاً أنه لا يمكن أن تكون تجاذبات السياسة الأمريكية الداخلية مجالاً للزج بدولة بحجم المملكة في أتونها بما يؤثر على العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين.