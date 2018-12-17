شكرا لقرائتكم الأرصاد: هذه المنطقة سجلت أعلى كمية أمطار في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، أن السودة سجلت أعلى كمية أمطار، بمعدل (09.6ملم)، فيما سجلت المحطة المأهولة بمطار حائل، والمحطات الأتوماتيكية في الهدا، وصبح بلحمر، أقل كمية أمطار بمعدل (00.2ملم).

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي، أن التسجيل جرى خلال 24 ساعة، من الساعة 9 من صباح يوم السبت إلى الـ 9 من صباح يوم أمس الأحد.

طقطقة على طيران أديل بعد درجة خزانة الأمتعة



المملكة ردًّا على الشيوخ الأميركي: نرفض التدخل في شؤوننا أو التعرض للملك وولي العهد بأي شكل من الأشكال



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.