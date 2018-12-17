شكرا لقرائتكم الخليج تفوز بتشغيل مركز الاتصال لـ #حساب_المواطن بقيمة 42 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم تلقيها أمس الأحد خطاب ترسية مشروع تفعيل مركز الاتصال لحساب الموطن بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقيمة 42.25 مليون ريال.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه من المتوقع توقيع العقد في 16 يناير المقبل.

وأضافت الشركة أنه سيتم الإعلان عن العقد فور التوقيع عليه من الطرفين.

وأشارت شركة الخليج للتدريب والتعليم في بيانها لعدم وجود أي أطراف ذات علاقة.

طقطقة على طيران أديل بعد درجة خزانة الأمتعة



المملكة ردًّا على الشيوخ الأميركي: نرفض التدخل في شؤوننا أو التعرض للملك وولي العهد بأي شكل من الأشكال



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.