شكرا لقرائتكم الإرياني: ميليشيات الحوثي تسعى للتملص من اتفاق السويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة له عبر تويتر، إن وفد الانقلابيين في مفاوضات السويد، يسعى للتملص من الاتفاق قبل يومين من تنفيذه، وجاءت هذه التصريحات بعد تغريدة لعضو وفد الحوثيين عبد الملك العجري، الذي قال فيها إن الاتفاق لا يتضمن تسليم الميناء أو خروج الحوثيين من الحديدة.

وقال عضو وفد الانقلابيين في مفاوضات السويد، عبد الملك العجري، إن الاتفاق لم يتضمن تسليم الميناء أو خروج الحوثيين بل اقتصر على انسحاب القوات الشرعية المدعومة من التحالف من أطراف المدينة، في تصريحات تتنافى كليا مع تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، وموقف المنظمة الدولية.

الشرعية اعتبرت، وعلى لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، تصريحات الحوثيين بأنها انقلاب صريح على اتفاق السويد الذي لم يجف حبر توقيعه، مشدداً على أن الاتفاق نص على انسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى.

الخلافات الجديدة حول الاتفاق تأتي بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية الخاصة بعملية السلام في اليمن التي يبذلها المبعوث الأممي والتي يسعى من خلالها لإخراج الميليشيات ونشر قوات أممية في الحديدة، والتي أبدى رغبته بنشرها خلال منتصف الأسبوع الجاري.

المبعوث الأممي طالب الطرفين بالالتزام باتفاق الهدنة والانخراط في التطبيق الفوري لبنود اتفاق ستوكهولم الذي ذكرت مصادر متطابقة أن تنفيذه سيبدأ الثلاثاء.

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