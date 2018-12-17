شكرا لقرائتكم ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء في ستراسبورغ الفرنسية إلى 5 قتلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت حصيلة الاعتداء الذي وقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إلى خمسة قتلى بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بجروحه.

وأكدت النيابة العامة الفرنسية اليوم وفاة بولندي أصيب في الاعتداء الذي نفذه مسلح الثلاثاء الماضي ضد المارة في إحدى الأسواق.

وجُرح في الاعتداء 11 شخصًا لا يزال عدد منهم في حال حرجة.

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