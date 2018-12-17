الان تتابع أمانة الرياض تغلق 13 مركزا رياضيا في نمار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

واصلت بلدية نمار، التابعة لأمانة منطقة الرياض، اليوم، حملاتها على المراكز الرياضية ومحال المساج، للتحقق من تطبيق الشروط والمعايير، واستبعدت خلال الحملات عدد 21 من العمالة المخالفة.

وأسفرت الحملات عن إغلاق 13 مركزا رياضيا، ببلدية نمار، لوجود عدد من المخالفات، منها مزاولة النشاط دون ترخيص، وسوء النظافة، وعدم وجود شهادات صحية، واستخدام مستحضرات طبية.