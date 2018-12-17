الان تتابع هيئة الأرصاد: “السودة” تسجل أعلى كمية أمطار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أن السودة سجلت أعلى كمية أمطار، بمعدل (09.6ملم)، فيما سجلت المحطة المأهولة بمطار حائل، والمحطات الأتوماتيكية في الهدا، وصبح بلحمر، أقل كمية أمطار بمعدل (00.2ملم(.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل جرى خلال 24 ساعة، من الساعة 9 من صباح يوم السبت إلى الـ 9 من صباح يوم أمس الأحد.
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