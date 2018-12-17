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الان تتابع أمانة الرياض تواصل حملاتها ضد الباعة الجائلين بالروضة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
واصلت أمانة منطقة الرياض، حملاتها، من أجل منع الباعة الجائلين، ببلدية الروضة، بالتعاون مع الإدارة العامة للراحة والسلامة.
ومنعت بلدية الروضة، عددا من الباعة الجائلين، بشارع علي البجادي، بحي الرمال، فيما تستمر الحملات التي تستهدف القضاء على العشوائية والحفاظ على الطرق العامة.
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