المغامسي داعياً إلى تأجيل دراسة الفلسفة: يجب أن يُعنى بما يؤصل تعظيم الحُرمات

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وصف إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح بن عواد المغامسي؛ قرار إعادة مادة الإملاء والخط، بالقرار المُوفق، داعياً في الوقت ذاته إلى تأجيل اعتماد مادة الفلسفة.

وقال المغامسي؛ مغرِّداً عبر "تويتر" اليوم: "قرار إعادة مادة الإملاء والخط قرار مُوفق. وقرار اعتماد مادة الفلسفة حبذا لو يُؤجّل. ويجب أن يُعنى في التعليم بما يؤصل تعظيم الحُرمات ومعرفة الآداب العامة وتزكية المروءة في نفوس أبنائنا، وهذا هو الواجب الحقيقي للمعلم".

الأربعاء الماضي، كشف وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ عن تحوّل جديد ستشهده إستراتيجيات المناهج الدراسية بدءاً من الفصل الدراسي القادم وما يليه من الأعوام الدراسية القادمة.

وأعلن الوزير العيسى؛ عودة منهج الإملاء والخط للمرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الثالث الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، على أن تكون بقية السنوات في المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي المقبل.

وكانت وزارة التعليم، بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، والمؤسسات ذات الخبرة، قد أعلنت الأسبوع الماضي، إطلاق مجموعة من المناهج المقررة لمختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام، بدءاً من الفصل الدراسي الثاني، وكذلك العام الدراسي المقبل حيث سيكون مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفة هو النسخة العربية الأولى من مقرر يتم تطبيقه في أكثر من 60 دولة بالعالم، ويحتوي المقرر على أربعة اقسام، هي: كتاب الطالب، دليل المعلم، دليل الأسرة، دليل المتدرب، فيما يتعرف طلاب المرحلة الثانوية على أربعة محاور للقانون؛ كالتعرف على القانون ومصادره، والمؤسسات القانونية في الوطن، وبناء اتجاهات إيجابية نحو القانون واحترامه، ومعرفة الأنظمة القانونية المرتبطة بحياتنا.

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